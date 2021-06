Donnarumma, lunedì le visite mediche con il PSG

Gianluigi Donnarumma sarà un nuovo giocatore del Paris Saint Germain . Tutto definito per il suo trasferimento in Francia, con il club del presidente Al-Khelaïfi che ha limato i dettagli con Mino Raiola, agente del numero 1 della Nazionale italiana, che dalla prossima stagione vestirà la maglia dei parigini. Fissate anche le visite mediche che il portiere classe '99 sosterrà a Firenze il prossimo lunedì dopo aver archiviato gli impegni della Nazionale nel girone di Euro 2020. Poi ci sarà l'annuncio ufficiale.

Donnarumma dice addio al Milan

Termina così l'avventura di Donnarumma al Milan, club con cui non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. Dopo l'esordio in Serie A a 16 anni, il portiere campano ha difeso la porta rossonera per sei stagioni collezionando 251 presenze. Nella stagione 2016/17 l'ormai ex portiere del Milan è stato decisivo nella finale di Supercoppa Italiana vinta ai rigori dai rossoneri parando il tiro di Dybala dagli undici metri. Episodi che ormai fanno parte del passato, con Gigio Donnarumma che nei prossimi giorni diventerà un nuovo calciatore del PSG.