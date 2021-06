Trovato l'accordo sul contratto con il portiere portoghese del Wolverhampton, impegnato in queste settimane a Euro 2020 con la sua nazionale. Mou ha scelto il suo connazionale come profilo ideale per la porta della Roma. Ora si lavora all'intesa sul cartellino con il club inglese. In prova il classe 2005 Vranjes dal Gais, club di seconda serie svedese

La Roma prepara il primo acquisto per José Mourinho . Il club giallorosso ha infatti trovato l'intesa sul contratto con Rui Patricio , portiere classe 1988 di proprietà del Wolverhampton e in queste settimane impegnato agli Europei con la nazionale del Portogallo. Ora la Roma sta continuando a trattare con il club inglese, dove Rui Patricio gioca dal 2018, alla ricerca dell’intesa giusta sul prezzo del cartellino. I Wolves chiedono una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro , la Roma ha offerto inizialmente 8 ma le parti stanno cercando il modo per venirsi incontro. Profilo esperto , vincitore di Euro 2016 da titolare con il Portogallo (ha giocato 94 partite con la sua nazionale), la carriera di Rui Patricio è in buona parte legata allo Sporting Lisbona, club in cui ha giocato per 12 anni totalizzando 466 presenze.

In prova il giovane Vranjes del Gais

approfondimento

La Roma ricorda il terzo scudetto. E Mou applaude

In Serie A Rui Patricio potrebbe trovare così Mourinho, che ha individuato in lui il portiere ideale per la sua nuova squadra. In attesa di definire la posizione di un altro giocatore impegnato a Euro 2020 e nel mirino della Roma, lo svizzero dell'Arsenal Granit Xhaka, i giallorossi lavorano anche su profili per il futuro. A Trigoria è in prova in questi giorni il giovane Vranjes, giocatore del 2005 che è arrivato nella Capitale dal Gais Goteborg, club della Serie B svedese.