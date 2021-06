La ricerca dell’allenatore, per il Tottenham , è destinata a proseguire ancora. Il club infatti ha deciso di non proseguire la conversazione con Gennaro Gattuso , nonostante i primi contatti delle scorse ore fossero stati positivi. Successivamente infatti sono emersi alcuni dubbi sul progetto tecnico, oltre alle reazioni avverse da parte dei tifosi che si sono fatti sentire con toni duri sui social. Fattori che, dunque, hanno spinto gli Spurs ad abbandonare la pista che porta a Gattuso, con l’obiettivo di riuscire a rintracciare nel minor tempo possibile il profilo giusto a cui affidare la squadra.

Tottenham, cercasi allenatore

Dalla fine della stagione, il Tottenham ha sondato la disponibilità di diversi allenatori, arrivando molto vicino alla firma con alcuni. La prima idea è stata il ritorno di Pochettino, che poi è sfumata perché l’allenatore è rimasto al Psg. La separazione tra Conte e l’Inter aveva convinto gli Spurs a contattare l’ex ct, ma non è stato trovato un accordo. L’intesa invece era stata raggiunta con Fonseca, che però non ha potuto firmare per questioni fiscali. Così si era fatta strada l’idea Gattuso, dopo la rottura con la Fiorentina, anche se per poco tempo: le perplessità dell’ambiente e della dirigenza hanno convinto il club ad optare per una nuova soluzione.