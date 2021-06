Sembrano essere ore decisive per il trasferimento di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, una delle prime telenovele di questa sessione di calciomercato. Il club francese, infatti, è pronto a lanciare l'offensiva forse definitiva per il giocatore che l'Inter ha individuato come il principale asset per poter fare cassa e ruscire nell'obiettivo, palesemente dichiarato dal presidente Zhang, di chiudere il mercato con un attivo di minimo 80 milioni. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 70 milioni, proprio la cifra, comprensiva di bonus, che il Psg sembra intenzionato a offrire ai dirigenti nerazzurri nelle prossime ore. Le discussioni tra i due club vanno comunque avanti da diversi giorni e i nerazzurri avevano già rifiutato una precedente offerta, confidando in un rilancio o nell'interessamento di qualche altro club, Chelsea in testa. Non sarà questo l’unico trasferimento sull’asse Milano-Parigi: è atteso infatti anche l’annuncio di Gianluigi Donnarumma, che ha già sostenuto le visite mediche e presto sarà un nuovo giocatore del Psg.