Dal rossonero al nerazzurro, Hakan Calhanoglu sta per diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo l'accordo e la conferma della trattativa, mancano solo i passaggi formali per il centrocampista turco, che firmerà un accordo triennale con la società di Zhang. Calhanoglu, atterrato a Milano lunedì sera con un volo privato dopo aver terminato in anticipo l’avventura a Euro 2020 con la sua Turchia, sta svolgendo le visite mediche all'Istituto Humanitas di Rozzano, per poi dirigersi nella sede nerazzurra e mettere nero su bianco l’accordo con la sua nuova squadra.