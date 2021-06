Prima la sfida di sabato a Wembley contro la Nazionale di Mancini, poi il ritorno in Serie A. L'Italia è nel destino del centravanti austriaco Marko Arnautovic. L'attaccante classe 1989 è infatti ormai a un passo dalla risoluzione del contratto che lo lega allo Shanghai SIPG, club in cui in questa stagione ha segnato 20 gol in 39 partite. Una volta definito l'addio con la società cinese, potrà firmare il suo nuovo accordo con il Bologna, che lo segue con attenzione da settimane. Arnautovic, ex tra le altre di West Ham e Stoke City in Premier League, è pronto a mettersi a disposizione di Mihajlovic e affrontare così la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella nella stagione 2009/10 con l'Inter: allora fu un giovane comprimario nell'anno del Triplete, mettendo insieme tre presenze in Serie A con i nerazzurri e trasferendosi un anno dopo al Werder Brema.