Roma insiste per Kostic. OM su Pau Lopez e Under

La Roma insiste per Filip Kostic e tiene "calda" la pista che porta all’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte. Dopo l’interessamento dei giorni scorsi da parte dei giallorossi – pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus per il serbo classe 1992 – il direttore generale dell’area sportiva Thiago Pinto ha incontrato a Milano Fali Ramadani, agente del calciatore. Un faccia a faccia per capire costi e margini dell’operazione Kostic, affare che la Roma proverà a chiudere nel caso in cui riuscirà a concludere alcune importanti cessioni. Parti, dunque che si riaggiorneranno nei prossimi giorni quando la Roma capirà se avrà la possibilità di provare ad affondare il colpo. Giallorossi che, ricordiamo, hanno già bloccato sia Rui Patricio – portiere del Wolverhampton – che Granit Xhaka – centrocampista dell’Arsenal -, per entrambi restano da limare solo gli ultimi dettagli.