Il portiere torna in nerazzurro dove ha iniziato la sua carriera nel 1999. Dalla vittoria del scudetto Primavera e del Viareggio con Pandev e Martins, fino all'esordio in prima squadra nel 2003 contro la Juventus. "Quando mi hanno chiamato per tornare all'Inter è stato un tuffo nel passato" ha ammesso Cordaz

Il ritorno, lì dove tutto è iniziato. La storia di Alex Cordaz con l'Inter è tra le migliori fotografie possibile della famosa strofa di "Amici Mai" di Venditti. "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E all'ombra del Meazza è tornato il portiere di Vittorio Veneto, secondo rinforzo dell'Inter per la stagione 2021-2022. Cordaz ha salutato Crotone dopo sei anni: impossibile rifiutare l'offerta dell'Inter, con quella telefonata del direttore Piero Ausilio che ha proposto il ritorno in nerazzurro e aperto l'album dei ricordi. Era il 1999 quando Cordaz, non ancora maggiorenne, si trasferì dalla Reggiana all'Inter. Un rinforzo per il settore giovanile, all'epoca diretto da Beppe Baresi. Cordaz, nella stagione 2001-2002, fece la doppietta con la formazione Primavera, vincendo il torneo di Viareggio (2-1 in finale contro il Torino di Fabio Quagliarella) e lo scudetto. Trofei che mancavano nella bacheca dei nerazzurri rispettivamente da sedici e tredici anni. Una squadra allenata da Corrado Verdelli, il libero di riserva dell'Inter dei record di Trapattoni, e che in rosa aveva nomi di spicco quali Goran Pandev e Obafemi Martins.