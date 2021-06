Dopo aver guidato il Wolverhampton nelle ultime 4 stagioni, l'allenatore portoghese potrebbe ripartire ancora dalla Premier League: dopo i tentativi con Conte, Fonseca e Gattuso, è adesso lui il favorito per sedersi sulla panchina del Tottenham. Trattativa in fase avanzata con il neo direttore sportivo del club inglese, Fabio Paratici

La ricerca dell'allenatore da parte del Tottenham sembra arrivata a una svolta. Dopo i tentativi con Antonio Conte, Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso, tutti non andati a buon fine per diversi motivi, l'ultima idea del club inglese porta al nome di Nuno Espirito Santo, attualmente senza panchina dopo aver guidato il Wolverhampton nelle ultime 4 stagioni. I contatti tra le parti sono in corso ed e l'ex allenatore, tra le altre, anche di Valencia e Porto è in questo momento il favorito per ereditare il posto che era di Mourinho e che è stato ad interim, fino a fine stagione, di Ryan Mason.