116 milioni di euro per strappare Harry Kane al Tottenham. È questa, secondo quanto scrive il The Guardian, la super offerta che il Manchester City ha messo sul piatto per regalare a Pep Guardiola l’attaccante classe 1993, individuato dall’allenatore catalano come l’obiettivo principale per rinforzare la sua squadra, vincitrice della Premier League, della Carabao Cup e finalista perdente in Champions League nell’ultima stagione. Sempre secondo quanto scrive il Guardian, il Manchester City sarebbe anche pronto – se la proposta fosse di gradimento degli Spurs – a inserire nell'affare anche alcune contropartite tecniche, fermo restando però che il valore complessivo dell’operazione resterebbe sempre di 116 milioni di euro. Una cifra che il City ha proposto cash, ma che il Tottenham non sembra intenzionato ad accettare: il presidente del club, Daniel Levy (conosciuto per la sua fermezza in sede di mercato), non vorrebbe infatti privarsi di Kane, legato agli Spurs da un contratto fino al 2024.