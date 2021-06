Il Manchester United è vicino all'ingaggio con Jadon Sancho . A riportarlo è Sky Sports , che racconta della trattativa in stato avanzato tra i Red Devils e il Borussia Dortmund per il trasferimento del talento classe 2000, 16 gol e 20 assist in 38 partite stagionali con il club tedesco. Sancho potrebbe così tornare nella città che lo ha lanciato nel calcio che conta : ha infatti giocato nel settore giovanile del City prima di essere acquistato ad agosto 2017 per otto milioni di euro dal Borussia.

Lo "sconto" rispetto alla trattativa dell'estate 2020

leggi anche

Pogba: "Capelli bianconeri? Il futuro non c'entra"

Il club inglese verserà nelle casse del Dortmund una cifra vicina agli 89 milioni di euro, permettendo al Borussia di realizzare una notevole plusvalenza. Se confermata, la valutazione assegnata a Sancho sarebbe inferiore di circa 30 milioni di euro rispetto a quella fissata all'estate 2020, quando United e Borussia avevano già trattato il possibile ritorno in Inghilterra di Sancho per circa 120 milioni. La trattativa potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni: restano da definire solo i dettagli e le modalità di pagamento, con il Dortmund che sarebbe disposto anche ad accettare una rateizzazione. A segno 50 volte in 137 presenze con il Dortmund (con 64 assist serviti), in carriera Sancho ha già giocato 150 partite da professionista e tre edizioni della Champions League, vincendo anche una finale di Coppa di Germania. Ora è impegnato con la nazionale di Southgate in Euro 2020. E il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Inghilterra.