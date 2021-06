Rinviato alla settimana prossima l'incontro tra Juventus e Sassuolo per parlare del centrocampista della Nazionale: i neroverdi lo valutano 40 milioni di euro, mentre i bianconeri lo vorrebbero in prestito biennale con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Contatti anche per il rinnovo di Dybala (in scadenza nel 2022), se ne riparlerà all'inizio del raduno

La Juventus ha individuato Manuel Locatelli come primo obiettivo per il centrocampo e continua a lavorare per regalarlo ad Allegri in vista della prossima stagione. L'incontro con il Sassuolo è però slittato alla prossima settimana e al momento la Juventus andrebbe avanti nella trattativa soltanto a determinate condizioni, che per adesso il club neroverde non è intenzionato ad accettare. Non sarà una trattativa che si risolverà in poco tempo, anche perchè il Sassuolo valuta il calciatore 40 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe invece proporre un'operazione simile a quella che ha portato in bianconero Federico Chiesa, ovvero un prestito biennale con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.