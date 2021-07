Raggiunto l'accordo per il passaggio di Pau Lopez e Cengiz Under: si conta di chiudere nel weekend, dopo che verranno risolti gli ultimissimi dettagli legati ai contratti dei due calciatori. Contestualmente a questa operazione in uscita, Tiago Pinto potrà formalizzare l'acquisto di Rui Patricio, voluto fortemente da Mourinho

Importante operazione in uscita da parte della Roma, praticamente chiusa nella giornata di giovedì: è stato infatti trovato l'accordo per il passaggio di Pau Lopez e Cengiz Under all'Olympique Marsiglia. Restano da risolvere gli ultimissimi dettagli legati ai contratti del calciatore, ma la società giallorossa conta di chiudere la trattativa nel weekend. Un'operazione che permetterà al general manager Tiago Pinto di formalizzare tra domenica e lunedì anche l'arrivo di Rui Patricio dal Wolverhampton. Un acquisto voluto espressamente da Josè Mourinho, che nella giornata di venerdì sbarcherà a Roma e inizierà ufficialmente la sua avventura in giallorosso.