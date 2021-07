Contatti per Dimarco, rientrato in nerazzurro dopo le stagioni in prestito al Verona: la dirigenza nerazzurra vorrebbe trattenere il calciatore e ha richiesto 10 milioni di euro. Dijks del Bologna è l'altro nome sul taccuino della dirigenza giallorossa. In uscita è chiusa l'operazione per Pau Lopez e Under all'Olympique Marsiglia CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS DEL 3 LUGLIO Condividi:

L'infortunio patito da Leonardo Spinazzola in Nazionale (rottura del tendine d'Achille e almeno 4 mesi di stop) ha imposto delle riflessioni anche in casa Roma. Per sostituirlo è stato effettuato un primo sondaggio per Federico Dimarco, rientrato all'Inter dopo le ultime stagioni giocate in prestito al Verona. Il terzino classe '97 è reduce da due ottimi campionati in gialloblù con Juric in panchina e viene valutato dai nerazzurri 10 milioni di euro: l'obiettivo dei giallorossi è quello di inserire una contropartita tecnica oppure una formula d'acquisto diversa al titolo definitivo legata alla presenze. Un altro nome sul taccuino della dirigenza giallorossa è Mitchell Dijks, esterno sinistro olandese del Bologna.

Colloquio a Trigoria tra Spinazzola e Mourinho vedi anche Mourinho-day, che festa a Roma! Tutte le FOTO Intanto Spinazzola è rientrato a Roma per capire l'entità dell'infortunio subito contro il Belgio e ha colto l'occasione per salutare Josè Mourinho a Trigoria: l'allenatore portoghese ha ribadito all'esterno giallorosso la sua centralità nel nuovo progetto della Roma. Spinazzola ha ricevuto in giornata gli auguri di pronta guarigione da parte di Antonio Conte, Luciano Spalletti e Marina Granovaskaia: il Chelsea era infatti una delle squadre maggiormente interessate al giocatore, visto l'ottimo Europeo disputato fino al brutto infortunio di venerdì sera.