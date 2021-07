8/18 ©IPA/Fotogramma

GLI ITALIANI DEL CHELSEA - The italian job, mai come a Londra. Jorginho e Emerson sono appena diventati campioni d'Europa. Vialli player-manager. Zola "Magic box" e quel colpo di tacco magico. Nel 1998-99 c'erano loro due insieme a Di Matteo, Casiraghi e Dalla Bona. Per non parlare dei manager: Ranieri, Ancelotti, lo stesso Di Matteo, Conte e Sarri.