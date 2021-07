Cengiz Under è un nuovo giocatore del Marsiglia. Dopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi, domenica pomeriggio la società giallorossa ha annunciato di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto il calciatore turco all'OM. L'accordo tra le due società prevede che il diritto di riscatto si trasformi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni facilmente raggiungibili, per cui è quasi certo che al termine della stagione il Marsiglia verserà 8,4 milioni di euro nelle casse della Roma per riscattare l’esterno offensivo. In futuro, qualora il Marsiglia dovesse decidere di vendere Under, alla Roma spetterà il 20% dell'importo della cessione.

Roma, i movimenti di mercato

approfondimento

Roma, occhi su Dimarco per sostituire Spinazzola

Quello di Cengiz Under, che ha collezionato 88 presenze e 17 gol nella sua esperienza in giallorosso, è il primo colpo in uscita per Tiago Pinto, che ha l'obiettivo di snellire la rosa. Nelle prossime ore, infatti, è attesa anche l'ufficialità della cessione di Pau Lopez, che raggiungerà Under al Marsiglia. Dopo i movimenti in uscita arriveranno anche quelli in entrata: il primo nome sulla lista è Rui Patricio, per il quale la trattativa è in stato molto avanzato. Poi il ds portoghese avrà anche il compito di cercare un sostituto di Spinazzola, che sarà costretto a restare fuori almeno 4 mesi. Due i nomi sondati nella giornata di sabato dai giallorossi: Federico Dimarco, per il quale l'Inter chiede 10 milioni di euro, e Mitchell Dijks del Bologna.