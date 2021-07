Trattativa ai dettagli per l'arrivo in giallorosso del portiere del Wolverhampton: la Roma vuole chiudere l'operazione in pochi giorni. Intanto a sinistra Tiago Pinto lavora al sostituto di Spinazzola: le ultime idee portano a Emerson Palmieri e Gosens. Trattativa complicata per l'esterno dell'Atalanta, valutato almeno 30 miioni dal suo club CALCIOMERCATO - TUTTE LE NEWS DI GIORNATA Condividi:

La Roma è in chiusura per l'acquisto di Rui Patricio. Il 33enne del Wolverhampton, eliminato con il suo Portogallo agli ottavi di finale da Euro 2020, sta per diventare il nuovo portiere della squadra di Mourinho. La trattativa è alle battute finali e il club giallorosso punta a definire il trasferimento a titolo definitivo in pochi giorni, forse già entro metà settimana. Profilo esperto, vincitore di Euro 2016 da titolare con il Portogallo (ha giocato 94 partite con la sua nazionale), la carriera di Rui Patricio è in buona parte legata allo Sporting Lisbona, club in cui ha giocato per 12 anni totalizzando 466 presenze.

In porta si cambia: Pau Lopez ai saluti leggi anche Roma, ufficiale: Under in prestito al Marsiglia Per un portiere in arrivo, uno che lascia la Roma. C'è infatti l'accordo per il trasferimento in prestito di Pau Lopez all'Olympique Marsiglia: i giallorossi hanno trovato l'intesa con il club francese, dove ritroverà Cengiz Under, e il 26enne ha accettato il passaggio in Ligue 1 dopo un iniziale tentennamento. Decisiva in tal senso la chiamata di Jorge Sampaoli, allenatore dell'OM, che ha convinto lo spagnolo a vestire la maglia biancoblù. Pau Lopez saluterà la Roma dopo due stagioni con 76 presenze e passerà al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che scatterà per contratto alla ventesima presenza stagionale.