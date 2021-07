Definita la trattativa che porterà il portiere spagnolo in prestito all'Olympique Marsiglia: alla Roma circa un milione di euro alla firma, con riscatto a 12 milioni che diventa automatico alla ventesima presenza stagionale. Martedì le visite mediche. In Francia Pau Lopez ritroverà Under CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

Pau Lopez è a un passo dall'Olympique Marsiglia. L'operazione che porterà il portiere della Roma in prestito oneroso per circa un milione di euro in Ligue 1 è ai dettagli: i giallorossi hanno trovato l'intesa con un riscatto automatico a 12 milioni di euro al raggiungimento delle 20 presenze stagionali. Fissata anche la data delle visite mediche, in calendario martedì. La trattativa aveva subito dei rallentamenti a causa di problemi familiari del portiere, che non era convinto del trasferimento in Francia. Decisiva in tal senso la chiamata di Jorge Sampaoli, allenatore dell'OM, che ha convinto lo spagnolo a vestire la maglia biancoblù per la prossima stagione.

In Francia anche Cengiz Under leggi anche Roma, ufficiale: Under in prestito al Marsiglia Pau Lopez saluterà la Roma dopo due stagioni con 76 presenze e in Francia ritroverà Cengiz Under: anche il turco è passato ufficialmente al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. L'accordo tra le due società prevede che il diritto di riscatto si trasformi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni facilmente raggiungibili. Appare così molto probabile che al termine della stagione il Marsiglia versi 8,4 milioni di euro nelle casse della Roma per riscattare l’esterno offensivo. In futuro, qualora il Marsiglia dovesse decidere di vendere Under, alla Roma spetterà il 20% dell'importo della cessione.