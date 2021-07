L'amministratore delegato dell'Inter durante la conferenza di presentazione di Simone Inzaghi: "Hakimi asset importante ma la sua cessione assicura continuità al club. L'Inter vuole continuare a raggiungere obiettivi sul campo ma dovrà farlo nel rispetto degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari. Il calcio mondiale è atteso da scenari inquietanti" INZAGHI: "GRANDISSIME MOTIVAZIONI, QUI PER DIFENDERE LO SCUDETTO" Condividi:

"Sono state fatte scelte dolorose: abbiamo dovuto cedere Hakimi che era un asset importante ma l'abbiamo fatto per garantire continuità". Beppe Marotta parla così della cessione del laterale marocchino al Paris Saint-Germain, operazione che ha portato nelle casse dell'Inter 60 milioni di euro di parte fissa, ai quali vanno aggiunti eventuali 8 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di più complicata realizzazione. L'amministratore delegato dell'Inter è intervenuto in occasione della conferenza di presentazione del nuovo allenatore Simone Inzaghi, fissando anche gli obiettivi per il futuro. "Di sicuro - le sue parole - l'Inter vuole continuare a centrare il numero più alto possibile di obiettivi sportivi ma deve farlo attraverso quelli che sono gli intenti della proprietà e nel rispetto degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari del club".

"Non sempre vince chi spende più soldi" leggi anche Inter, Hakimi: "Solo un anno, ma che anno!" Fondamentale sarà il ruolo di management nerazzurro: "Io, Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello abbiamo il compito di allestire una squadra il più importante e competitiva possibile nel rispetto di questi equilibri - spiega Marotta - dobbiamo fare di ogni necessità virtù. Non sempre vale l'equazione per cui chi più spende, più vince. Io sono un fautore di competenza e passione come valori che possono contraddistinguere il percorso di una società come la nostra". Senza dimenticare che "ci sono difficoltà e contrazioni che tutte le società di calcio hanno patito dal punto di vista economico".