Il club rossonero ufficializza l'accordo per il prolungamento di altri tre anni del contratto con il difensore, in scadenza nel 2022. Accordo da 2 milioni più bonus a stagione. Per Calabria, il giocatore della rosa di Pioli con la più lunga militanza in rossonero, 151 presenze in carriera con il Milan

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE