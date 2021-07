Inter su Bellerin, Hateboer l'alternativa

L'Inter è ancora alla ricerca di un sostituto di Achraf Hakimi e continua a lavorare per Hector Bellerin . L'esterno destro dell'Arsenal interessa molto alla società nerazzurra, che vorrebbe concludere l’operazione in prestito con diritto di riscatto . I prossimi contatti tra le due parti saranno decisivi per capire se si potrà sbloccare la situazione inerente allo spagnolo. Un altro nome che piace a Beppe Marotta è quello di Hans Hateboer : l'esterno olandese dell'Atalanta nell’ultima stagione ha collezionato 2 gol e 4 assist in 30 presenze, ma per lui ancora non è stata avviata alcuna trattativa . L'Inter però pensa anche al futuro: nella giornata di venerdì è arrivata la firma di Silas Andersen , centrocampista danese classe 2004 proveniente dal Copenhagen.

I movimenti in uscita

leggi anche

Inter, colpo in prospettiva: fatta per Andersen

Non solo movimenti in entrata, perché l'Inter sta cercando di perfezionare anche qualche uscita. Chi è destinato a lasciare Milano è Joao Mario, che è sempre più vicino al Benfica. Il portoghese, che nell’ultima stagione ha giocato in Liga Nos con lo Sporting Lisbona, con molta probabilità sarà il primo acquisto del nuovo presidente Rui Costa che conta di chiudere l’operazione entro lunedì. Dalbert invece, nell’ultima stagione al Rennes, è indirizzato verso il Trabzonspor: il terzino sinistro potrebbe trasferirsi in Turchia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Per delle cessioni ancora non definite ce n'è una ufficiale: quella di Darian Males, che si è trasferito al Basilea in prestito con diritto di riscatto.