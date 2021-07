Chievo, Marco Zaffaroni è il nuovo allenatore

In attesa di conoscere il proprio futuro, il Chievo Verona ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Marco Zaffaroni, il club lo ha annunciato in giornata attraverso un comunicato ufficiale: "L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Marco Zaffaroni. Mister Zaffaroni ha firmato un contratto fino al 30/06/2022, con opzione fino al 30/06/2023. Da tutto il ChievoVerona un caloroso benvenuto a mister Zaffaroni, e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione! Buon lavoro Mister!". Nato a Milano nel 1969, Zaffaroni - dopo una lunga carriera da giocatore tra Serie B e Serie C - ha iniziato l’avventura da allenatore nel 2009/10 come vice di Giovanni Pagliari al Perugia. Poi diverse esperienze in Eccellenza e Serie D fino alla promozione in Lega Pro con il Monza, conquistata al primo tentativo nel 2018. Nelle ultime due stagioni ha allenato in Serie C l'Albinoleffe, ottenendo la qualificazione ai play-off grazie a due settimi posti consecutivi.