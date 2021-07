Sassuolo, Dionisi: "Mercato? Non ho dubbi che saremo pronti"

Al termine dell'amichevole vinta per 8-0 contro il Brixen, a parlare è l'allenatore del Sassuolo, Dionisi. Tra i temi, si è anche toccato quello del calciomercato. "Io non ci penso. Penso a quelli che siamo, a quanto margine abbiamo, a conoscerci e a migliorare. So di avere a disposizione una buona squadra e spero che si rimanga tali. Ho pochi dubbi sul fatto che ci faremo trovare pronti per il campionato. Il mercato poi non spetta a me, io penso solo ad allenare i ragazzi".