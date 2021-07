Archiviati gli Europei, giocati da protagonista, è arrivato il momento per Manuel Locatelli di pensare al suo futuro. L'interesse della Juventus per il centrocampista di proprietà del Sassuolo è più che mai vivo e nella giornata di venerdì ci sarà il secondo incontro tra le due società per parlare di Locatelli. Un appuntamento, da capire ancora se in presenza o in conference call, per capire i margini della trattativa, anche alla luce delle offerte arrivate dall'estero, su tutte quella dell'Arsenal.