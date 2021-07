Kluivert vicino al Nizza, il Lille su Olsen

La Roma è molto attiva sul fronte entrate, ma lavora anche alle cessioni. José Mourinho ha comunicato la lista degli esuberi, in cui figura anche il nome di Justin Kluivert . Per l'esterno olandese, dopo l'esperienza al Lipsia, si profila un altro prestito , ma questa volta in Francia. Il classe 1999 è infatti vicino al Nizza , club a cui il calciatore ha aperto negli ultimi giorni. Kluivert inizialmente non sembrava convinto della destinazione ma, dopo aver parlato con l'allenatore Galtier, sembra più propenso ad accettare. Tra i due club c'è già un accordo sul prestito, ora si valuta se inserire un diritto o un obbligo di riscatto.

Contatti con il Lille per Olsen

Non solo Kluivert, anche Robin Olsen è diretto in Francia. Il portiere svedese, protagonista all'ultimo Europeo con la sua Nazionale, potrebbe andare al Lille. Il club francese aveva come prima scelta Salvatore Sirigu, poi andato al Genoa. Olsen è ora un'alternativa concreta, si tratta con la Roma per trovare la formula del trasferimento. Il vero problema è legato allo stipendio del giocatore, con il club giallorosso che dovrà contribuire al suo ingaggio. Dopo l'esperienza all'Everton in Premier League, per Olsen si avvicina il trasferimento in Ligue 1, con la maglia del Lille.