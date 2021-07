Messi, tra rinnovo e un falso allarme bomba

Soltanto un grande spavento, ma alla fine niente di più per Lionel Messi. Il campione argentino, che da capitano ha appena festeggiato la vittoria della Copa America con l'Albiceleste, nella giornata di martedì ha vissuto un inizio di vacanze piuttosto movimentato. Tutta colpa di un allarme bomba, rivelatosi poi infondato, prima di prendere il volo privato che lo ha portato dalla sua Rosario a Buenos Aires. Un contrattempo che ha portato la polizia aeroportuale a chiudere ed evacuare lo scalo della capitale santafesina per diversi minuti. La preoccupazione è scattata quando un passeggero, al momento del check-in di un volo per Neuquen, ha dichiarato alle autorità di avere un ordigno pronto a esplodere nei propri bagagli. Dopo aver attivato il protocollo di sicurezza, l'aeroporto internazionale "Islas Malvinas" è poi tornato alla sua normale attività e Messi ha potuto proseguire il proprio viaggio per Baires. Qui ha sbrigato alcune pratiche burocratiche per il rilascio del visto presso l'Ambasciata degli Stati Uniti, prima di volare in serata alla volta di Miami, dove lo aspettavano la moglie e i figli per iniziare le vacanze.