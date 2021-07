10/18

2014: IL MONDIALE PERSO IN FINALE DA CAPITANO



Il Mondiale del 2014, in Brasile, si presenta come la grande occasione per Messi per riscattarsi e imporsi come il più grande. Ci va vicinissimo, arrivando in finale e perdendola ai supplementari, ancora una volta sconfitto dalla Germania (1-0). Messi vince (un po' a sopresa) il titolo di miglior giocatore del torneo, ma non riesce a ritirarlo con il sorriso