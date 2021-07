Il portiere del Benevento arriverà in gialloblù in prestito con obbligo di riscatto, sbloccando il passaggio all'Udinese di Silvestri. Il numero 1 del Verona nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche e si trasferirà in bianconero per 2.5 milioni di euro più uno di bonus. Intreccio partito dalla cessione di Musso all'Atalanta: da definire ancora il futuro di Gollini, sulle sue tracce c'è il Tottenham

Dopo l'addio di Juan Musso in direzione Atalanta, l'Udinese si è lanciata alla ricerca di un nuovo portiere a cui affidare la difesa dei pali bianconeri. La scelta della società friulana è ricaduta su Marco Silvestri, titolare del Verona nelle ultime stagioni, scatenando un vero e proprio domino di portieri. La trattativa per portare in bianconero il numero uno gialloblù è potuta andare in porto infatti, soltanto dopo che il Verona è riuscito a chiudere per Lorenzo Montipò del Benevento (che a sua volta nei giorni scorsi aveva chiuso per Paleari dal Genoa). Un vero e proprio intreccio, nel quale però tutte le caselle stanno andando al loro posto in queste ore: Montipò andrà al Verona in prestito con obbligo di riscatto e nella giornata di lunedì, Silvestri sosterrà le visite mediche con l'Udinese, che lo acquisterà a titolo definitivo dai gialloblù per 2.5 milioni di euro più 1 di bonus. I bianconeri hanno dunque mollato il profilo di Luis Maximiliano, portiere dello Sporting Lisbona, individuato in un primo momento come possibile erede di Musso: troppo alta la richiesta del club portoghese di 6 milioni di euro più il 30% su una futura rivendita.