"Mini Messi" da record

Nonostante i 17 anni ancora da compiere, Luka Romero è già un uomo da record: lo scorso 24 giugno 2020, nella partita contro il Real Madrid, è diventato il giocatore più giovane a esordire nella Liga spagnola (15 anni e 219 giorni) battendo il record che Francisco Sanson aveva siglato nel 1939. In Spagna è per tutti "Mini Messi", non solo per il metro e 65 che lo contraddistingue e per il taglio di capelli, ma anche per il passaporto: Romero, infatti, è nato a Durango in Messico per poi trasferirsi in Spagna ma ha scelto di vestire la maglia dell'Argentina. Ed è anche comunitario, grazie alle origini del nonno. Il giovane classe 2004, che nell’ultimo campionato ha collezionato 6 presenze e 1 gol nella Liga2, la serie B spagnola, ora è pronto per una nuova avventura in Italia.