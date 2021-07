L'obiettivo numero uno per l'attacco della Roma è Sardar Azmoun . L'attaccante iraniano classe '95, che da due anni veste la maglia dello Zenit San Pietroburgo , potrebbe presto lasciare la Russia dopo aver attirato su di sé le attenzioni di diversi club dei top 5 campionati europei. I 53 gol e i 19 assist in 84 presenze con la maglia del club russo non sono passati inosservati soprattutto al Bayer Leverkusen, che è pronto a offrire 18 milioni per il cartellino del giocatore.

Le condizioni della Roma

La Roma ha già avviato i primi contatti con la squadra di San Pietroburgo e vorrebbe chiudere la trattative inserendo nell'affare delle contropartite tecniche oltre a un conguaglio economico. L'inserimento del club tedesco complica non poco i piani dei giallorossi, perché per lo Zenit sono più favorevoli le condizioni del Bayer Leverkusen. L'elemento decisivo per far sì che la trattativa vada in porto potrebbe essere José Mourinho: l'allenatore portoghese, infatti, vede in Azmoun il rinforzo ideale per la sua squadra visto che l'iraniano, che nasce punta centrale, può ricoprire qualsiasi ruolo d'attacco.