Primo incontro tra l'agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, e Tiago Pinto, general manager della Roma. L'appuntamento per parlare del rinnovo del centrocampista e capitano giallorosso, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2022, si è svolto quest'oggi - venerdì 23 luglio - a Trigoria. Dopo i primi contatti telefonici avvenuti nelle scorse settimane, per l'agente e la dirigenza della Roma è stata dunque l'occasione per avviare le prime trattative e per parlare del futuro del giocatore. L'incontro è stato positivo anche se non si è ancora entrati nel vivo della trattativa. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sono previsti nuovi aggiornamenti.