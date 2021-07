Sancho al Manchester United, ora è ufficiale

"Per sempre grato al Borussia. Sapevo che sarei tornato in Inghilterra"

leggi anche

Il Milan prepara una nuova offerta per Dalot

"Sarò sempre grato al Borussia Dortmund per avermi dato l'opportunità di giocare in prima squadra - ha proseguito Sancho ai canali uffiiali del Manchester United -, però ho sempre saputo che un giorno sarei tornato in Inghilterra. Giocare con la maglia del Manchester United è un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di farlo in Premier League. Questa è una squadra giovane ed entusiasmante e so che insieme possiamo fare qualcosa di speciale per portare ai tifosi il successo che meritano. Non vedo l'ora di lavorare con l'allenatore e il suo staff".