In Serie A tutte le squadre sono in ritiro per prepararsi in vista della nuova stagione, mentre gli allenatori aspettano i rinforzi giusti. Quello individuato da Mou per l'attacco della Roma corrisponde al nome di Sardar Azmoun che, nel frattempo, ha appena cominciato il campionato con lo Zenit, il terzo dall'inizio con il club di San Pietroburgo. La squadra di Semak ha esordito sul campo del Khimki e a realizzare il momentaneo pareggio per lo Zenit - in una gara vinta poi 3-1 in rimonta grazie a Erokhin e Sutormin - è stato proprio il centravanti iraniano che, passata la mezz'ora, ha firmato da due passi il tap-in vincente dopo il palo colpito da Kuzyayev. Prima rete in campionato per Azmoun (la 54^ con la squadra di San Pietroburgo) che ha ricevuto gli elogi dei compagni e quelli degli appassionati sui social. Uno in particolare, convinto dalla prova dell'attaccante, ha 'suggerito' a Mourinho di andare fino in fondo con questa trattativa e concludere l'acquisto, ma lo Zenit ha risposto per le rime. "Mourinho, ignoralo" ha scritto scherzosamente su Twitter la società russa, scatenando le reazioni divertite dei tifosi.