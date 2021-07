Gli Spurs ufficializzano l'arrivo del portiere dall'Atalanta: operazione in in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento delle 20 presenze stagionali. "Non vedo l'ora di incontrarvi tutti allo stadio - il messaggio di Gollini per i suoi nuovi tifosi - e di poter vivere una stagione magica insieme"

I numeri di Gollini

Nato a Bologna, passato dal calcio inglese con Manchester United (senza mai esordire in prima squadra) e Aston Villa (20 presenze nella Championship 2016/17), in Italia Gollini ha giocato con le maglie di Verona e Atalanta. Lascia il club bergamasco dopo 108 partite disputate in tutte le competizioni, incluse 10 apparizioni in Champions League. "A Bergamo abbiamo scritto la storia ed è stata la mia seconda casa. Perché non sono rimasto in Italia? Perché sarebbe stato difficile affrontare i miei ex compagni" aveva spiegato venerdì, in partenza per l'Inghilterra da Milano. All'attivo per lui anche il debutto con la Nazionale maggiore, nella partita giocata e vinta a novembre del 2019 contro la Bosnia. Se il Tottenham vorrà acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione, dovrà versare 15 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta.