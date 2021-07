L'allenatore norvegese ha prolungato il suo contratto per due anni con un'ulteriore opzione di rinnovo annuale: "Non vedo l'ora di uscire davanti a un Old Trafford affollato e giocare la prossima stagione"

Ole Gunnar Solskjaer resterà sulla panchina del Manchester United fino al 30 giugno 2024 . L'allenatore norvegese, che siede sulla panchina dei Red Devils dal marzo del 2019, ha prolungato il suo contratto per due anni con opzione per un ulteriore rinnovo annuale , come comunicato dalla società sui suoi canali ufficiali: "Ole Gunnar Solskjaer ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United che lo vedrà al club almeno fino al 2024, con opzione per un altro anno".

Solskjaer: "Vogliamo vincere i trofei più importanti"

"Tutti sanno che cosa provo per questa squadra e sono felice di aver firmato il rinnovo contrattuale", ha dichiarato Solskjaer ai canali ufficiali del club dopo aver firmato il prolungamento. "È un momento importante per il Manchester United, abbiamo costruito una squadra con un buon equilibrio tra giocatori giovani ed esperti che hanno fame di successo". L'allenatore norvegese, poi, inizia a pensare alla prossima stagione. "Con il mio fantastico staff siamo pronti a fare il prossimo passo, vogliamo vincere i trofei più importanti ed è quello per cui stiamo lavorando. Siamo migliorati molto, dentro e fuori da campo, e questa crescita continuerà nei prossimi anni. Non vedo l'ora di uscire davanti a un Old Trafford affollato e iniziare la prossima stagione", conclude.