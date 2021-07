Il Borussia Dortmund è su Merih Demiral . Il difensore turco classe '98 piace molto al club tedesco, che sta valutando quando e quanto offrire al club bianconero per l'ex Sassuolo. La valutazione del club di Agnelli per il centrale di difesa si aggira intorno ai 40 milioni di euro , con i gialloneri che potrebbero accontentare la richiesta della Juventus dopo aver ceduto Jadon Sancho al Manchester United. Demiral, che è sceso in campo in 24 occasioni con la Juventus nell’ultima stagione tra campionato, Coppa Italia e Champions League, ritroverebbe in Germania Emre Can, che a gennaio dal 2020 si è trasferito proprio da Torino a Dortmund.

La squadra di Allegri, che sta continuando a preparare la nuova stagione alla Continassa, continua a muoversi sul mercato. Per quanto riguarda le entrate, continuano i discorsi con il Sassuolo per Manuel Locatelli: il centrocampista della Nazionale italiana ha già espresso il suo gradimento per la destinazione ma restano da definire formule e cifre. In uscita c’è Gianluca Frabotta con l’esterno sinistro classe '99 che piace all'Atalanta e potrebbe partire per Bergamo in prestito con diritto di riscatto. Intanto sono terminate le vacanze per Cristiano Ronaldo: il numero 7 portoghese è rientrato a Torino e, come confermato da Pavel Nedved dopo l'amichevole con il Cesena, vestirà bianconero anche nel prossimo campionato. Nella giornata di lunedì CR7 tornerà alla Continassa e sarà pronto per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.