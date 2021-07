5/12 ©LaPresse

SERIE A IN CALO PIÙ DI TUTTI



Il campionato italiano ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di euro ovvero una diminuzione del 18% rispetto alla stagione precedente. Davanti alla Serie A, considerando sempre i top 5 tornei, c’è la Ligue 1 con 1,6 miliardi di euro (-16%): da ricordare come il campionato francese sia stato l’unico a terminare in anticipo in risposta alla pandemia