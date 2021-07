Positivo Hamza Rafia, la Juventus è in isolamento

Il centrocampista tunisino dell'under 23 della Juventus Hamza Raifa è risultato positivo al Covid. Il giocatore si stava allenando con la prima squadra e per questo tutto il gruppo è ora in isolamento. Questo il comunicato del club: "Nel corso dei controlli previsti dal protocollo, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario"

Tre membri della squadra di atletica australiana rimangono in isolamento, alle Olimpiadi di Tokyo, dopo essere entrati in stretto contatto con il saltatore con l'asta americano Sam Kendricks, risultato positivo al Covid-19. Kendricks, campione del mondo in carica, è stato escluso dai Giochi. I tre australiani hanno eseguito un test PCR con esito negativo, ma rimarranno comunque in isolamento.

Il centrocampista tunisino dell'under 23 della Juventus Hamza Raifa è risultato positivo al Covid. Il giocatore si stava allenando con la prima squadra e per questo tutto il gruppo è ora in isolamento fiduciario. Questo il comunicato: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo".

I casi giornalieri di coronavirus in Giappone hanno superato nelle ultime 24 ore la soglia dei 10mila per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito, che cita la Nippon Television. Nella capitale Tokyo, che ospita le Olimpiadi, i nuovi casi di contagio hanno raggiunto allo stesso tempo un record a quota 3.865.

Nuovi positivi, i casi regione per regione di ieri:

Lazio: 772

Lombardia: 720

Toscana: 661

Sicilia: 627

Veneto: 544

Emilia-Romagna: 419

Sardegna: 403

Campania: 345

Puglia: 163

Marche: 162

Piemonte: 150

Calabria: 145

Liguria: 144

Umbria: 143

Abruzzo: 141

Friuli Venezia Giulia: 75

P.A. Trento: 25

P.A. Bolzano: 25

Basilicata: 15

Molise: 14

Valle d'Aosta: 3

Ieri in Italia si sono registrati 5696 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.330.739. I decessi sono stati 15, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 128.010

