Nainggolan al Cagliari e Nandez all'Inter: la situazione

Per il ruolo di 'quinto' nella linea di centrocampo a cui tanto tiene Simone Inzaghi, il nome più caldo è quello di Nahitan Nandez (2 gol e 3 assist in 32 partite nello scorso campionato di Serie A), proprio del Cagliari. Durante l'incontro per definire il passaggio Radja Nainggolan al club sardo, i dirigenti dell'Inter proveranno a dare l'accelerata definitiva anche per l'arrivo del giocatore uruguaiano in nerazzurro (con la formula del presitto oneroso a cinque milioni di euro). Nandez quindi andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro, andando a sostituire Hakimi: pur non essendo un esterno naturale, l'uruguaiano è stato scelto per la sua polivalenza a centrocampo. Il suo arrivo all'Inter è vicino: con Radja Nainggolan i destini sono incrociati.