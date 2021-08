Secondo quanto riportato da Sky Sports, il capitano della nazionale inglese non si è presentato al primo allenamento previsto per lui, dopo il periodo di vacanza al termine degli Europei. Sempre più in bilico dunque il suo futuro al Tottenham, con il Manchester City che è pronto a presentare una nuova offerta, dopo quella da 100 milioni di euro già rifiutata nello scorso mese di giugno

Un nuovo, importante, tassello si aggiunge al mosaico che riguarda il futuro di Harry Kane. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'attaccante del Tottenham non si è infatti presentato al primo allenamento previsto con il club inglese. Dopo alcuni giorni di vacanza al termine degli Europei disputati con l'Inghilterra, Harry Kane era atteso nel centro sportivo del Tottenham nella mattinata di lunedì, ma il calciatore non si è visto per allenarsi agli ordini di Nuno Espirito Santo. Un ulteriore episodio che va ad alimentare le voci su un futuro lontano dal club londinese per l'attaccante. Una telenovela che va avanti ormai da diversi mesi, da quando nello scorso maggio lo stesso Kane aveva manifestato al Tottenham la propria volontà di lasciare il club nella sessione di trasferimenti estiva.