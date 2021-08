Manuel Locatelli resta l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Juventus ma per arrivare al giocatore del Sassuolo servirà ancora tempo. Il club neroverde non è infatti convinto dall'offerta bianconera, pari a circa 32 milioni di euro bonus compresi e considerata dalla Juve in linea con il valore del giocatore, e chiede 35 milioni più bonus. La linea del Sassuolo è definita: finché non riceverà un'offerta in linea con le proprie esigenze, non lascerà partire il centrocampista fresco di vittoria di Euro 2020 con l'Italia. Nel caso in cui l'affare Locatelli non dovesse andare in porto, la Juventus ha però un piano B che risponde al nome di Miralem Pjanic.