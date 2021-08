Nagelsmann ha individuato nel brasiliano della Juventus il profilo ideale per rinforzare la propria squadra: l'intenzione del club bianconero è di non privarsi del calciatore e ha richiesto 30 milioni di euro, cifra ritenuta al momento troppo elevata dal Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un terzino destro e negli ultimi giorni le attenzioni del club bavarese si sono concentrate su Danilo : Nagelsmann considera infatti il brasiliano della Juventus come un calciatore pronto e affidabile e lo ritiene il profilo ideale per rinforzare la propria squadra. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni contatti tra le due società, ma al momento l'intenzione del club bianconero è quella di non vendere Danilo e ha richiesto al Bayern Monaco 30 milioni di euro.

Richiesta troppo alta per il Bayern Monaco

Una cifra ritenuta troppo elevata dal club tedesco che, nonostante le importanti disponibilità economiche, ha deciso per il momento di non proseguire nella trattativa, anche alla luce dell'importante ingaggio percepito da Danilo (4.5 milioni a stagione). La trattativa si potrà eventualmente riaprire soltanto se la Juventus deciderà di abbassare le proprie pretese, ipotesi che per ora il club bianconero non prende in considerazione.