Primi passi bianconeri per Kaio Jorge . Il nuovo attaccante della Juventus è atterrato intorno alle 10 all'aeroporto di Torino, pronto a iniziare la sua avventura italiana. Il giovane brasiliano nelle prossime ore sosterrà tutto l'iter burocratico che precederà l'ufficialità del suo trasferimento in Serie A (il Santos nei giorni scorsi ha annunciato l’accordo con la Juve): nel suo primo giorno in Italia, il classe 2002 si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026, con ingaggio a salire legato al numero di presenze.

Le cifre dell'affare

Uno scatto decisivo per battere la nutrita concorrenza, che vedeva Milan e Benfica in prima linea. La Juve ha prima trovato l’accordo con Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021, e poi quello con il Santos. Al club brasiliano andranno 1.5 milioni di euro di parte fissa, altri 1.5 milioni in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima edizione della Champions League e un altro milione di bonus legato a un prestabilito numero di presenze che il calciatore raggiungerà in bianconero. Operazione, dunque, da 4 milioni di euro bonus compresi, il Santos inoltre avrà il 5% sulla futura rivendita del calciatore e la priorità per eventuali prestiti futuri del calciatore in Sudamerica.