Il primo giorno in bianconero, in attesa della firma sul contratto fino al 2026 che arriverà dopo la fine delle visite mediche. Kaio Jorge diventerà a breve ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus, con il giovane brasiliano ormai ex Santos che prima dell’ingresso al J Medical ha firmato autografi e scattato foto di rito con i tifosi . E proprio da una sigla su una bandiera brasiliana , lo stesso Kaio Jorge ha dato un indizio su quello che potrebbe essere il suo numero di maglia alla Juve: sotto l’autografo, infatti, il brasiliano ha scritto il numero 21. Ma non solo. U n un tifoso bianconero ha mostrato in diretta a Sky Sport24 una maglia all'inviato Francesco Cosatti, riferendogli di aver incontrato la famiglia del giocatore allo store del bianconero e che sarebbero stati prorpio loro a dirgli che il Kaio Jorge avrà la 21. E il ragazzo l'ha comprata .

Da Zidane a Higuain passando per Pirlo e Dybala

Un numero di maglia, il 21, decisamente importante in casa Juve, visti i campioni che lo hanno indossato in passato. Tra questi c’è sicuramente Zinedine Zidane, numero ereditato successivamente da Andrea Pirlo, ex allenatore bianconero nella scorsa stagione. Maglia numero 21 indossata per le prime due annate in bianconero anche da Paulo Dybala e successivamente anche da Gonzalo Higuain nella stagione 2019-2020, quella del ritorno in bianconero dopo l’esperienza al Milan e al Chelsea.