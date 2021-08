Atalanta su Abraham se Zapata va all'Inter

L'assalto del Chelsea per Romelu Lukaku ha acceso il mercato in queste prime notti d'agosto. L'attaccante belga ha aperto per un ritorno nei blues e l'Inter è pronta a perdere BigRom. Come suo sostituto, l'obiettivo numero uno è Duvan Zapata dell'Atalanta. L'Inter, una volta finalizzato la partenza di Lukaku al Chelsea, si presenterà dai dirigenti dell'Atalanta con un'offerta di circa quaranta milioni di euro. Più che una questione di cifre, però, i dirigenti dell'Atalanta porrebbero una condizione su tutte, ossia la sicurezza e la garanzia di avere in pugno il sostituto del colombiano: Tammy Abraham del Chelsea.

Atalanta, obiettivo Abraham del Chelsea per sostituire l'eventuale partenza di Zapata

leggi anche

Romero al Tottenham è fatta: affare ai dettagli

Anche l'Atalanta viene quindi coinvolta dall'operazione Lukaku-Chelsea. La Dea vedrebbe così partire Zapata all'Inter e si sta muovendo per trovare subito il suo sostituto. Protagonista ancora il Chelsea: dal club inglese, l'Atalanta potrebbe acquistare Tammy Abraham, l'attaccante inglese classe 1997 che verrebbe messo in vendita una volta definito l'acquisto di Lukaku. L'Atalanta sarebbe disposta a mettere sul piatto circa quaranta milioni (gli stessi che riceverebbe dalla cessione di Zapata), che farebbero di Abraham l'acquisto più costoso nella storia del club. Il giocatore inglese ha la corte anche in Premier League. Su tutte Arsenal, Aston Villa e West Ham, ma ci sono due fattori che favoriscono l'Atalanta: la partecipazione in Champions League del club e il fatto che il Chelsea voglia vendere Abraham all'estero per non ritrovarselo contro in Premier League. Questi i motivi per i quali in casa Atalanta ci sia fiducia per la finalizzazione della futura trattativa che potrà avere un'accelerata in occasione dell'amichevole tra Atalanta e West Ham questo sabato a Londra. Intanto si aspetta la cessione di Lukaku al Chelsea. Da lì, poi, partirà il domino.