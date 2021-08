Cosa è successo

L’incontro tra il padre di Messi e la dirigenza del Barcellona, fissato nella giornata di oggi a pranzo, non è andato come previsto. Nonostante l’ottimismo generale e un’intesa stimata in precedenza (rinnovo di 5 anni al 50% dello stipendio) è arrivata la fumata nera per "problemi strutturali ed economici" come annunciato dal Barça