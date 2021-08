I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del difensore turco dalla Juventus: operazione complessiva da poco meno di 30 milioni di euro. Ora il Tottenham potrà ufficializzare l'acquisto di Romero

Un nuovo rinforzo di livello per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini . La società nerazzurra, infatti, ha ufficializzato l’arrivo dalla Juventus di Merih Demiral , difensore turco classe 1998. "Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione", si legge nel comunicato pubblicato dalla società bergamasca sul proprio sito web. Operazione definita nei giorni scorsi, con Demiral che nella giornata di giovedì ha sostenuto e superato le visite mediche con l’Atalanta e ha poi firmato il contratto. Tra prestito annuale oneroso e diritto di riscatto, l’operazione è stata chiusa per poco meno di 30 milioni di euro.

Ora Romero al Tottenham

L’ufficialità del trasferimento di Demiral all’Atalanta precede quella del passaggio di Romero al Tottenham, di cui proprio il turco è chiamato a raccogliere l’eredità in nerazzurro. L’Atalanta ha già ufficializzato il riscatto dello stesso Romero dalla Juventus (per 16 milioni di euro) e a breve arriverà il comunicato del trasferimento del difensore argentino – che è già a Londra – al Tottenham: affare chiuso per 55 milioni di euro bonus compresi.