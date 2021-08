8/10 ©IPA/Fotogramma

Interessante la parabola della neopromossa francese e del suo colpo di mercato. Inserito nel City Group, la famiglia del City, il Troyes ha cominciato a investire sui talenti versando 3-4 milioni ciascuno. I migliori? Il terzino Kabore (di proprietà dei Citizens) e il mediano 18enne, nato in Congo ma cresciuto in Brasile poiché il padre era visto come dissidente politico. Qui è emerso in fretta al Fluminense tanto da guadagnarsi l’etichetta di "nuovo Pogba". C’è grande curiosità per la sua prima avventura in Europa