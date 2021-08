Il PSG va avanti nella trattativa per portare Lionel Messi in Francia . Il club francese sta studiando le concrete possibilità di tesserare la stella argentina, all'addio con il Barcellona . La dirigenza parigina sta cercando di capire i numeri dell'operazione Messi , gli stessi che non hanno permesso al Barcellona di trattenere il fuoriclasse argentino in Catalogna "a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento della Liga spagnola) sul tetto massimo salariale", come spiegato dallo stesso club blaugrana.

Si lavora per accelerare i tempi

Quella tra Leo Messi e il Barcellona è stata una storia lunga 21 anni, fino alla rottura annunciata giovedì 5 agosto dal club. Tutto iniziò nel 2000 quando l'argentino aveva solo 13 anni, passando per record e 35 trofei. L'operazione per portare Messi al PSG sta andando avanti spedita, tenendo fede alle parole di Leonardo nello scorso inverno: il ds del club francese aveva spiegato come il Psg fosse iscritto alla corsa per Messi se il 10 avesse lasciato Barcellona. Ora il Psg prova a fare sul serio, studiando numeri e opportunità per cercare di arrivare alla chiusura dell'operazione in tempi non troppo lunghi. Quella legata al Paris Saint-Germain sembra, al momento, una delle due sole destinazioni possibili. L'altra corrisponde al Manchester City, che ha ufficializzato l’arrivo di Jack Grealish per 100 milioni di sterline e continua a seguire Harry Kane del Tottenham, ma i francesi restano favoriti: non solo per la volontà dello sceicco Al-Khelaifi vuole regalare ai tifosi un altro super colpo, ma anche perché Messi tornerebbe a giocare volentieri con l'amico Neymar (161 partite insieme a Barcellona tra il 2013 e il 2017). I due formerebbero con Kylian Mbappé un tridente stellare.