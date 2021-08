Il 33enne dell'Atalanta resta l'obiettivo numero uno per la squadra di Pioli: il Milan ha l'intesa con il giocatore, manca quella con l'Atalanta. Il club rossonero tiene però d'occhio in alternativa anche profili più giovani, in esubero dalle big d'Europa: su tutti Hakim Ziyech del Chelsea

